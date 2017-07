TUI verkauft seinen 15-%-Anteil an HAPAG-LLOYD mit einem gerundeten Erlös von 320 Mio. € und HAPAG-LLOYD erweitert damit seinen Freefloat auf vermutlich deutlich mehr als 25 %, womit die Hochstufung in den MDAX realistisch ist. Dann kann gerechnet werden. HAPAG-LLOYD ist mit 3,2 Mrd. € Marktwert als Nummer 5 in der Welt deutlich mehr wert.Wir hatten 32 € bereits genannt und erhöhen auf zunächst 36 €, wofür wir die Begründung mit den Halbjahreszahlen inkl. der neu erworbenen Tochter UASC einbinden. TUI ist als größter Touristik-Konzern der Welt in einer ähnlichen Ausgangslage. Die Touristik-Probleme der Welt unter dem Stichwort Terror wurden von TUI bislang logistisch glänzend gelöst. Der Marktwert von TUI beträgt jedoch nur 7,63 Mrd. € und entspricht nicht den Vergleichswerten der Amerikaner und anderen. Die Hauptbörse ist leider nur London und in Frankfurt nur als Nebenwert kotiert. In Euro gerechnet erhöhen wir das Kursziel für TUI auf zunächst 17 €. Der Erlösaus dem Verkauf des HAPAG-Pakets ist angeblich noch nicht verplant, wird aber mit Sicherheit für Akquisitionen verwendet.Mit HAPAG-LLOYD und TUI sind zwei sehr große deutsche Marktteilnehmer am Weltmarkt wieder in der Position, eine führende Rolle aus Börsensicht zu spielen. Auch HAPAG-LLOYD ist mit seinen Arrondierungen noch nicht am Ende. Geplant sind weitere kleinere Akquisitionen, um das Linien-Netzwerk zu verdichten.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 28 vom 15.7.2017.



