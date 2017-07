Die Rosenbauer International AG (Rosenbauer) hat in den vergangenen Monaten bis auf Vorstandschef Dieter (Siegel) ihren gesamten Vorstand erneuert. Zuletzt wurde Finanzchef Günter (Kitzmüller) eröffnet, dass er am 1. Februar 2018 Sebastian (Wolf) weichen muss. Die Rosenbauer Beteiligungsverwaltung (Familiengesellschafter), die 51 Prozent am Unternehmen besitzt, ist anscheined unzufrieden. Daniel Tomaschko soll @RosenbauerGroup den nötigen "frischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...