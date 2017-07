Der Elektrokonzern aus München will schon seit langem nach den reifen Früchten der Elektromobilität greifen. Nach brotlosen Jahren scheint nun alles angerichtet. Die Puzzleteile der Strategie ergeben zusammengefügt ein erstaunliches Gesamtbild.

Warum die Elektromobilität so wichtig für Siemens ist

Als 2008/2009 die große Forschungs-und-Entwicklungs-Offensive der Regierung zur Förderung der Elektromobilität in die Wege geleitet wurde, war Siemens (WKN:723610) sofort Feuer und Flamme. In herrlichen Zukunftsszenarien wurde damals illustriert, wie der Konzern diese neue Mobilitätswelt mitgestalten könnte.



Schlaue Stromnetze, Ladestationen, Elektroantriebe, Windturbinen und allerlei mehr aus dem bunten Portfolio des Elektroriesen würden benötigt. Da lockte ein Markt mit mehrstelligen Milliardenumsätzen. Auch ein passendes ...

