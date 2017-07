Die britische Investmentbank Barclays hat Metro Wholesale & Food mit "Overweight" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Metro sei der "Top Pick" unter den europäischen Lebensmittelhändlern, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen habe dank dessen führender Position in Europa gute Aussichten auf eine deutliche Neubewertung - nicht zuletzt wegen des wertvollen Bestands an Immobilien und den damit verbundenen Möglichkeiten./bek/la Datum der Analyse: 19.07.2017

ISIN: DE000BFB0019