Sie wollen etwas zum Mond schießen? Nur zu! Die Post macht es möglich. Zudem befindet sich die Post-Aktie in einem intakten Aufwärtstrendkanal. Für sehr risikofreudige Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Post-Aktie vor.

Vor wenigen Tagen teilte die im DAX notierte Deutsche Post DHL Group Folgendes mit: Ab 2019 erhalten Unternehmen, Regierungen und Non-Profit-Organisationen erstmals die Möglichkeit zu kommerziellen Nutzlast-Transporten zum Mond. Und: "Mit der DHL MoonBox können auch Privatkunden Mini-Pakete auf den Mond befördern lassen." So ist DHL nach Angaben des DAX-Konzerns schon heute offizieller Logistikpartner für die Mondmission des Raumfahrtunternehmens Astrobotic. Halten wir also fest: Die Deutsche Post ist somit ab 2019 als Logistik-Spezialist nicht nur global, sondern auch im Universum unterwegs. Zurück zur Erde: Eine neue Berichtssaison steht vor der Tür und nach eigenen Angaben wird die Deutsche Post am 8. August frische ...

