Bereits am 22. Juni hat der kanadische Edelmetalexplorer Brixton Metals (TSX-V:BBB; WKN: A114WV; ISIN:CA11120Q3026) von den Kaufdetails zur historischen Silbermine Hog Heaven in den USA berichtet. Gestern vermeldete das Management, dass der Kauf erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Aktien im Gegenwert von USD 1 Mio. wurden an die Verkäufer Pan America Silver übertragen und das Projektareal gegen eine Schmelzabgabe von 3% zu 100% übernommen. In der neuesten Nachricht wurden auch Details zur Geschichte des Projektes aufgelistet. Demnach besteht eine historische Ressource von nicht geringer Größe, die allerdings bereits 1989 erstellt wurde. Abb1: historische Ressource, Quelle: Brixton Metals Im Detail wird erkennbar, dass damals bereits nicht nur eine Ressource, sondern auch Reserven ausgewiesen wurden. Abb2: historische Reserven, Quelle: Brixton Metals Wie...

