Hochmoderne Kunststoffverarbeitung benötigt keine urbane Umgebung. Dies beweist die Firma Greive in Ottmarsbocholt. Seit seiner Gründung durch Theodor Greive im Jahr 1951 ist das familiengeführte Unternehmen am gleichen Standort in der rund 3.400 Einwohner zählenden Gemeinde mitten im Münsterland tätig. Nach Anfängen in der Duroplast-Verarbeitung (Bakelite) fertigt das Unternehmen bereits seit den 1950er Jahren technische Teile aus Thermoplasten. Mit dem Eintritt von Michael Greive in den väterlichen Betrieb stieg das Unternehmen 1983 in die Fertigung von Kunststoff-Einmalartikeln für die Intensivmedizin ein. Mehrere Entwicklungen von Greive im Bereich der Injektions- und Kathetertechnolgie wurden patentiert. Seit 25 Jahren ist der westfälische Betrieb zudem A-Lieferant für Hersteller von "Weißer Ware" - ein branchenüblicher Ausdruck für größere elektrische Haushaltsgeräte. Das Unternehmen produziert derzeit mit 27 Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich von 200 bis 1.000 kN.

Permanente Erneuerung des Maschinenparks

"Immer auf dem neusten Stand der Technik" ist bei Greive keine Floskel, sondern zentrales Element der Unternehmensstrategie: "Keine Spritzgießmaschine steht bei uns länger als zehn Jahre", erklärt Mitgeschäftsführer Marius Greive. Die meisten der ausgemusterten Anlagen sind voll betriebsfähig und werden verkauft, wobei das eingenommene Geld in die Anschaffung neuer Maschinen fließt. Neben dem "Spaß an neuer Technik" stehen vor allem ökonomische Gründe hinter der konsequenten Modernisierungsstrategie. Ab einem gewissen Maschinenalter nehmen in der Regel die Reparatur- und Wartungskosten zu, was sich negativ in der Jahresbilanz zeigt. Seit einigen Jahren hat das Unternehmen zudem bei der Erneuerung des Maschinenparks ein Hauptziel im Blick: die Verbesserung der Energieeffizienz und die damit verbundene Senkung der Stromkosten.

Deutliche Energieeinsparung durch Servo-Antrieb

Signifikante Erfolge brachte dabei die sukzessive Einführung von Boy-Spritzgießautomaten mit servomotorischem Pumpenantrieb. "Im Zeitraum von 2013 bis 2016 konnten wir unseren jährlichen Stromverbrauch um 19,4 Prozent senken", erklärt Michael Greive, "der Verbrauch pro verarbeiteter Tonne Kunststoff sank um 15,8 Prozent." Unter dem Strich reduzierten sich die Stromkosten um 17,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...