Frankfurt - Die Stimmung unter Finanzexperten hat sich erwartungsgemäß leicht eingetrübt, berichten die Analysten der Helaba.Lagebeurteilung (86,4) und Erwartungshaltung (17,5 nach 18,6) würden negative Vorgaben für das ifo-Geschäftsklima in der kommenden Woche liefern.In Großbritannien würden dagegen die Inflationsraten nicht weiter ansteigen und etwas Druck von der Bank of England nehmen. Mit sinkenden Zinsängsten sei das Britische Pfund gefallen und die Kurse britischer Gilts seien gestiegen. In ihrem Sog hätten auch Staatsanleihen auf dem europäischen Kontinent deutlich zulegen können.

