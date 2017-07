Der Autor und Rohstoffexperte Jayant Bhandari berät internationale Investoren in Sachen Bodenschätze und verschafft sich einen weltweiten Überblick über die Situation der Bergbauunternehmen. Aktuell stellt sich die Situation für den Edelmetallhandel in Indien recht kompliziert dar. Der Grund: Neuerungen im Steuersystem. Seit dem ersten April des Jahres hat die Finanzverwaltung in Indien die Erhebung indirekter Steuern reformiert. Diese Änderungen hatten chaotische Auswirkungen: Firmen und Geschäfte wurden geschlossen, da weder ersichtlich war, welche Steuersätze für sie gelten, noch wer so schnell die Steuerformalitäten nach den geänderten Regeln übernehmen sollte. Das Logistikwesen ist besonders betroffen: Etwa die Hälfte der Transportfahrzeuge sind derzeit abgestellt. Die Medien haben allerdings über diese Ereignisse nicht berichtet. Die neue indirekte Steuer greift im Grunde wie eine normale Mehrwertsteuer. Das indische System ist jedoch chaotisch: Bürokratie, komplizierte Regelungen und viele Steuerschlupflöcher machen es insgesamt schwer verständlich; wer sich allerdings nicht an die neuen Regeln hält oder Fehler macht, riskiert eine Freiheitsstrafe. Es gibt etwa sieben unterschiedliche Steuersätze. Diese Sätze unterscheiden sich nicht nur bezüglich der Produktklassen, sondern auch bezogen...

