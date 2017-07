MyBucks S.A.: MyBucks verkündet seine Partnerschaft mit Lendahand zur Finanzierung von afrikanischen Kleinunternehmen

MyBucks S.A.: MyBucks verkündet seine Partnerschaft mit Lendahand zur Finanzierung von afrikanischen Kleinunternehmen 19.07.2017

Pressemitteilung

MyBucks verkündet seine Partnerschaft mit Lendahand zur Finanzierung von afrikanischen Kleinunternehmen

- Erste Finanzierungsvereinbarung über bis zu 1,5 Mio. Euro für Uganda genehmigt

Luxemburg, den 19. Juli 2017 - Das in Frankfurt notierte FinTech-Unternehmen MyBucks S.A. (das "Unternehmen") verkündete heute, dass es mit Lendahand, einer niderländischen Bargeldfinanzierungsplattform, eine Vereinbarung über den Zugang zu Emittentenwebseiten unterzeichnet hat, die sich darauf konzentriert, sich hinsichtlich der Unternehmerfinanzierung nachhaltig sozial auszuwirken.

MyBucks und Lendahand haben sich darauf geeinigt, der ugandischen Tochterbank von MyBucks einen ersten Betrag von EUR 1.500.000 zur Verfügung zu stellen, der für die Finanzierungstätigkeit von Klein-, Mittel- und Kleinstunternehmen (KMU) eingesetzt wird. Das technologische Portfolio von MyBucks und die digitale Bankstrategie erlauben, die Erlöse aus der Notenemission über die Webseite von Lendahand an die Kunden zu verteilen, die noch nicht von der Bank bewertet wurden oder unterbewertet sind und im Einklang mit dem Ziel von MyBucks stehen, die finanzielle Einbeziehung auf dem gesamten Kontinent zu verbessern. Dies ist besonders für Uganda wichtig, wo 80% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten lebt.

Tim Nuy, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von MyBucks, sagte: "Die Partnerschaft mit Social-Impact-Organisationen wie Lendahand ermöglicht uns, mit attraktiven Tarifen auf Finanzierung zuzugreifen, wodurch wir afrikanischen Unternehmern interessante Produkte bieten können. Wir sind begeistert von dem, was wir in Uganda erreichen können und freuen uns darauf, diese Partnerschaft mit Lendahand auf andere Märkte auszudehnen. Durch unsere kontinuierlichen Bemühungen zur Finanzierungskostensenkung wird MyBucks seinen Marktanteil deutlich weiter ausbauen können."

MyBucks und Lendahand nutzen Uganda als Pilotmarkt mit der Absicht, in alle weitere MyBucks Märkte zu expandieren.

Peter Heijen, CEO von Lendahand, sagte: "Gemeinsam mit all unseren weltweiten Privatinvestoren schaffen wir Arbeitsplätze in den Schwellenländern und erleichtern den Armen den Zugang zu Grundbedürfnissen wie saubere Energie und sanitäre Einrichtungen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir in vielen Regionen mit lokalen Partnern zusammen. Wir sind stolz darauf, ein prestigeträchtiges Unternehmen wie MyBucks als Partner unserer Mission zu begrüßen, um in den Schwellenländen soziale Auswirkungen zu erzielen."

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Tickersymbol: MBC: GR) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das durch den Einsatz von Technologie nahtlose Finanzdienstleistungen liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetBanked und GetSure bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern aktiv. MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich zu machen, es einfach und vertrauenswürdig zu gestalten, um seien Kunden letztendlich mehr Vorteile zu bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte. Weitere Informationen finden Sie unter www.mybucks.com

Über Lendahand

Lendahand ist eine niederländische P2P-Plattform, in der sozial eingestellte Sparer und Investoren KMU und nachhaltige Initiativen in Schwellenländern finanzieren können. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in diesen Ländern haben keinen ordnungsgemäßen Zugang zu Finanzierungen, da sie für Banken zu klein sind und für Mikrofinanzinstitutionen zu groß und komplex sind. Daher können sie nur 30% der Arbeitsplätze bereitstellen, wohingegen in den entwickelten Ländern der Durchschnitt 60% beträgt. Finanzierungsunternehmen und nachhaltige Initiativen führen zu erheblichen sozialen Auswirkungen, während sie Raum für eine solide finanzielle Rendite von 3 - 6 % pro Jahr lassen.

Kontakt:

sandy@mybucks.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: MyBucks S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2088 2123 Fax: +27 86 537 2010 E-Mail: info@mybucks.com Internet: www.mybucks.com ISIN: LU1404975507 WKN: A2AJLT

Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt

ISIN LU1404975507

