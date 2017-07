Liebe Trader,

Bereits 521 Punkte hat das deutsche Aktienbarometer bis zum gestrigen Schlusskurs von seinen bisherigen Jahreshochs aus dem Vormonat entfernt und ist noch lange nicht am Ende angekommen. Obwohl im Bereich von 12.319 Punkten zum Monatswechsel ein Doppelboden aufgestellt werden konnte, der anschließend auch noch eine zwischengeschaltete Aufwärtsbewegung zurück an 12.676 Zähler zur Folge hatte, war dies nur der erste Teil einer dreiteiligen Korrekturbewegung auf das übergeordnete Niveau von rund 12.000 Punkten. Denn noch immer klafft seit Mitte April eine riesige Kurslücke zwischen 12.091 sowie 12.289 Punkten, die früher oder später einmal geschlossen werden wird. Unter der Annahme einer dreiteiligen Korrekturbewegung dürfte nun die Zeit für den finalen Abschnitt des Dax-Index gekommen sein, um in die Kurslücke einzutauchen und die hinreichende Bedingung einer dreiwelligen Korrektur zu erfüllen.

Short-Chance:

Der unter anderem auch saisonal bedingte schwache Juli zeigte zu Beginn dieser Handelswoche sein wahres Gesicht und drückte das deutsche Aktienbarometer um etliche hundert Punkte gen Süden abwärts. Dabei konnte das Niveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 auf Tagesbasis nicht mehr gehalten werden, ein baldiger Test des Doppelbodens aus Anfang dieses Monats bei 12.319 Punkten scheint nun unausweichlich. Darunter sollte es dann zu dem favorisierten Eintauchen in die Kurslücke, sowie Abgaben auf zunächst 12.091 Punkte kommen, ein Test der runden Marke von rund 12.000 Punkten könnte währenddessen noch folgen. Spätestens an der 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 11.884 Zählern ist jedoch mit einer deutlichen Gegenwehr der Bullen zu rechnen. Interessierte Short-Seller positionieren ihre Verlustbegrenzung knapp oberhalb des EMA 50 bei aktuell 12.545 Punkten - größere Handelssignale auf der Oberseite treten hingegen erst bei einem nachhaltigen Tageschlusskurs oberhalb von 12.676 Punkten auf. In diesem Fall könnte sogar noch einmal das Jahreshoch bei 12.951 Punkten ins Visier der Anleger geraten.

Wiederstände: 12.500 / 12.545 / 12.600 / 12.676 / 12.700 / 12.750

Unterstützungen: 12.400 / 12.319 / 12.289 / 12.200 / 12.162 / 12.091

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.430 Punkte; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.