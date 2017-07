Düsseldorf - Die schwächere Markttendenz vom Montag hat sich gestern in dynamisierter Form fortgesetzt und den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis in den Bereich des ehemaligen Allzeithochs vom April 2015 (12.391 Punkte) geführt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

