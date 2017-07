Commerzbank -Aktien sind am Mittwochmorgen nach einer Abstufung auf "Neutral" durch die schweizerische Bank UBS unter Druck geraten. Sie fielen am Vormittag um 0,69 Prozent auf 10,76 Euro.Analyst Daniele Brupbacher rechnet mit eher schwachen Resultaten für das zweite Quartal, über das die Commerzbank am 2. August berichtet.

