LCM Partners, ein führender European Alternatives Investment Manager, gab den Erwerb eines weiteren erheblichen Portfolios aus notleidenden und nicht länger notleidenden Krediten bekannt. Bei der heutigen Transaktion handelt es sich um ein britisches Portfolio aus hauptsächlich ungesicherten Vermögenswerten, die sich insgesamt auf 1,75 Milliarden GBP belaufen. Es ist ein Sekundärmarktportfolio von Krediten, die von erstklassigen Kreditgebern stammen, und wird mit einer Erfolgsbilanz von 15 Jahren erworben.



"Dies ist ein ausgereiftes Portfolio, das einen starken und einheitlichen Cashflow generiert. Unsere Schwestergesellschaft Link Financial Outsourcing hat seit seiner Entstehung als Servicer gedient, daher kennen wir die Zahlungsprofile sehr gut. Unsere Beziehung mit Link als unternehmensinternem Servicer ist ein wichtiger Vorteil für LCM Partners; bezüglich der Investitionsoriginierung, des Zugangs zu statischen Pool-Daten für die Absicherung und der umfangreicheren Due Dilligence, die wir zu den Portfolios ausführen können." Adrian Cloake, Chief Investment Officer, LCM Partners.



"Dies ist ein weiterer wichtiger Erfolg für LCM Partners und folgt direkt auf den Erwerb von Vermögenswerten im Wert von 3 Milliarden Euro in der letzten Woche. Als Investment Manager für LCM Credit Opportunities III ist es wichtig, dass wir unsere Engagementrate bei Transaktionen beibehalten, und wir waren in der ersten Hälfte von 2017 erfolgreich dabei. Wichtiger jedoch als der bloße Einsatz von Kapital ist der Einsatz von Kapital in den richtigen Transaktionen. Dieses Portfolio mit seiner fünfzehnjährigen Erfolgsbilanz liefert unseren Kommanditisten eine Qualitätsgewährleistung." Paul Burdell, Chief Executive Officer, LCM Partners.



LCM Partners ist ein führender European Alternatives Asset Manager, der sich auf den Kauf von gesamten Kreditportfolios aus Verbraucherdarlehen und KMU-Krediten spezialisiert. Dank der konkurrenzlosen Expertise im Bereich Investment und der Tätigkeit als Verwalter von Kreditportfolios hat LCM mehr als 2.500 Transaktionen erworben, die sich aus notleidenden Krediten, Problemkrediten und leistungsstarken Krediten zusammensetzen. Das neue Portfolio wird von der Schuldendienst-Schwestergesellschaft von LCM verwaltet werden, die über eine lokale Präsenz in jedem der Länder verfügt, die Teil der Transaktion sind.



LCM hat mehrere Auszeichnungen der Investmentbranche gewonnen, darunter vor Kurzem den Alternatives Investment Manager of the Year 2017 Award von European Pensions, der einer zweifachen Auszeichnung bei den Private Debt Investor Awards 2016 folgte. Diese Auszeichnungen sind ein Zeugnis für die Erfolgsgeschichte des Teams, das seit 1999 jedes Jahr eine interne Ertragsrate ohne Hebelfinanzierung von 14,89 % erzielt hat.



LCM investiert derzeit Kapital für seine LCM Credit Opportunities III Strategie, für die das Fundraising in 2016 abgeschlossen wurde. Das Unternehmen wird später im Jahr 2017 mit dem Fundraising für seine Strategic Origination and Lending Opportunities Strategie (SOLO) beginnen.



