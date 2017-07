Die britische Notenbank stellte die neue Zehn-Pfund-Note vor. Auf dem Geldschein sind die britische Königin und Schriftstellerin Jane Austen zu sehen. Es ist der erste englische Schein mit Blindenschrift.

Die Bank of England hat am Dienstag eine neue Zehn-Pfund-Note vorgestellt. Zu sehen auf dem Geldschein ist neben der britischen Königin Elizabeth II. die vor 200 Jahren gestorbene Schriftstellerin Jane Austen ("Stolz und Vorurteil"). In Umlauf gehen soll die Banknote Mitte September.

Beim neuen Zehn-Pfund-Schein handelt sich um die erste Banknote in Großbritannien, ...

