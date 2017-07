Expertenmeinung

Inflation ist wieder auf dem Rückzug

In den großen Industriestaaten ist die Inflationsrate auf dem Rückzug. Grund ist vor allem der Ölpreis. Er war von Anfang bis Mitte 2016 von knapp 30 auf fast 50 Dollar je Fass gestiegen, was die Energiepreise anziehen ließ. Im Februar 2017 erreichte die Konsumentenpreisinflation in den USA daher 2,7 Prozent, in der Euro-Zone 2,0 und in Deutschland 2,2 Prozent.

Doch inzwischen läuft der Energie-Effekt aus. In den USA ist die Teuerung auf 1,9 Prozent zurückgegangen, in der Euro-Zone auf 1,3 und in Deutschland auf 1,6 Prozent. Eine Ausnahme bildet jedoch Großbritannien, wo die Pfund-Schwäche die Importpreise nach oben treibt. Dort hat die Inflation seit Februar stetig von 2,3 auf zuletzt 2,9 Prozent zugelegt.

JPMorgan Funds- Global Bond Opportunities Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR (hedged)

WKN A1XETG

Erfahren Sie hier mehr

Wesentliche Anlegerinformationen