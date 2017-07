Die Commerzbank hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Zahlen von 80 auf 83 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Auch im zweiten Quartal dürfte der Dax-Konzern Gegenwind gespürt haben, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch. Das neue Kursziel resultiere aus einer gestiegenen Bewertung der Vergleichsgruppe. Für die Aktie bleibt Kretlow aber angesichts der Wachstumsrisiken in Großbritannien und in den Schwellenländern skeptisch./ajx/bek Datum der Analyse: 19.07.2017

AFA0021 2017-07-19/10:16

ISIN: DE0006047004