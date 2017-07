...nicht, die Investoren zu überzeugen. Die rasante Umsatzentwicklung steht außer Frage, die Gewinnentwicklung schon etwas mehr. Das Umsatzplus im zweiten Quartal von 20 % belegt dennoch ein überlegenes Wachstum am deutschen Modemarkt. Im Kundenbindungsprogramm Zet sehen Analysten ein Pendant zu "Amazon Prime". Der Gewinn des Online-Modehändlers hat die Erwartungen verfehlt, was mit hohen Investitionen begründet wird. Die Frage bleibt: Werden sich diese Investitionen ab 2018/19 in einer deutlich beschleunigten Gewinndynamik auszahlen? Das aktuelle Kursniveau stellt noch keine Kaufbasis dar.



