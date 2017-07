Grammer: Modernste Kopfstützenproduktion im Werk Schmölln erreicht 10-Millionen-Marke

Grammer: Modernste Kopfstützenproduktion im Werk Schmölln erreicht 10-Millionen-Marke

- Produktion von zwei Millionen Kopfstützen pro Jahr für weltweit führende Automobilhersteller

- Hocheffiziente vollautomatische Modulfertigung für Highend-Komponenten

Amberg, 19. Juli 2017 - Die Kopfstützenproduktion der Grammer AG - weltweiter Zulieferer von Pkw-Innenausstattung und Nutzfahrzeugsitz-Systemen - hat am Standort Schmölln in Thüringen einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das 10-millionste x-Achse verstellbare Kopfstützenmodul lief vom Band. Seit fast sieben Jahren steht das Werk in Schmölln für erfolgreiche und effiziente vollautomatische Modulfertigung von Kopfstützen. Als Premiumhersteller beliefert Grammer von Schmölln aus weltweit führende Automobilhersteller und setzt damit auch ein wichtiges Zeichen für den Produktionsstandort Deutschland.

Dank kontinuierlicher Weiterentwicklungen ist die Produktionsanlage auf dem modernsten Stand und für die schnelllebigen Marktanforderungen bestens gerüstet. Insgesamt vermag die automatisierte Anlage inzwischen mehr als 25 verschiedene Varianten von Kopfstützenmodulen zu fertigen. Aktuell produziert Grammer mit rund 350 Mitarbeitern am Standort Schmölln neben anderen Produkten pro Jahr zwei Millionen Kopfstützenmodule. "Wir sind stolz auf die jetzt schon fast sieben Jahre andauernde Erfolgsgeschichte unserer Kopfstützenproduktion in Schmölln. Unsere effiziente Produktion, unser hohes Qualitätsniveau und bester Service sind der Grund für diesen Erfolg", so Manfred Pretscher, COO der Grammer AG.

Die Kopfstützenproduktion macht einen wichtigen Teil des Geschäftssegments Automotive aus, welches seit Jahren der Hauptwachstumstreiber des Grammer Konzerns ist. Allein im Geschäftsjahr 2016 sind die Umsätze im Automotive Bereich um 26 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro gestiegen.

Unternehmensprofil Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit über 12.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt.

Kontakt: GRAMMER AG Ralf Hoppe Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com

