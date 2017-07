Beiersdorf-Calls mit 83%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut Analyse von UBS KeyInvest TrendRadar brach der Kurs der Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) am 19.7.17 um 9 Uhr aus einem fallenden Dreieck nach oben hin aus. Das nächste, kurzfristig zu erreichende Kursziel errechnet sich nun bei 95,39 Euro, das übernächste Kursziel befindet sich bei 96,01 Euro. Bei 92,76 Euro sollte ein SL-Limit angebracht werden.

Wer beim aktuellen Beiersdorf-Aktienkurs von 93,46 Euro davon ausgeht, dass der Aktienkurs in den nächsten 10 Tagen zumindest das Minimalkursziel von 95,39 Euro erreichen wird, könnte die Veranlagung in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 92 Euro, Bewertungstag 15.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD9GYA6, wurde beim Aktienkurs von 93,46 Euro mit 0,341- 0,361 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Beiersdorf-Aktie in den nächsten 10 Tagen auf das nächste, bei 95,39 Euro liegende Kursziel zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,46 Euro (+27 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 92,09 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 92,09 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CV225E7, wurde beim Aktienkurs von 93,46 Euro mit 0,17 - 0,18 Euro taxiert.

Gelingt der Beiersdorf-Aktie in den nächsten Tagen der Sprung auf die Marke von 95,39 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,33 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 91,033 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 91,033 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UX2JE40, wurde beim Aktienkurs von 93,46 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Beiersdorf-Aktie in den nächsten Tagen auf 95,39 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,43 Euro (+59 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de