Die Volksrepublik ist Bitcoin-Land: Nirgendwo ist die Nachfrage nach der Kryptowährung so groß. Doch jetzt droht ein Streit zwischen den beiden wichtigsten Gruppen der Bitcoin-Banche die Währung zum Scheitern zu bringen.

Bruce Xie hat seine wuscheligen schwarzen Haare zur Seite gekämmt. Sein blaues Poloshirt spannt sich stramm über seinen mächtigen Bierbauch. Er strahlt die Ruhe eines Mannes aus, der schon alles gesehen hat. Aber wenn er einmal anfängt zu reden, dann kann ihn nichts mehr stoppen. "Der Markt für Bitcoin entwickelt sich gut", sagt Xie. Er ist Geschäftsmann. Doch in seiner Branche geht es nicht um Produkte, die man anfassen kann, sondern um die digitale Währung Bitcoin.

Der Unternehmer handelt nicht mit Bitcoins - er stellt sie her. Über ganz China verteilt lässt er tausende Computer Tag und Nacht komplizierte Rechenaufgaben lösen. So hält er die hinter der Digitalwährung stehende Datenbank am Laufen - und wird mit Bitcoins belohnt. "Es gibt viele Produkte, deren Qualität sich unterscheidet, je nachdem, ob sie in Japan oder den USA hergestellt werden. Bei Bitcoin ist das nicht so. Ihre Qualität ist immer gleich", sagt Xie. Deshalb biete China so gute Chancen. Die Computer für die Serverfarmen ließen sich günstig kaufen, und Strom sei nicht teuer.

Xie ist ein Schatzsucher. Seine kostbarsten Fundstücke sind Orte, die hervorragende Bedingungen für seine Serverfarmen bieten. In der Inneren Mongolei betreibt er eine Mine. Tausende Rechner stehen in einem Fabrikgelände in der Nähe der Stadt Ordos. Sie sollte einst eine Wüstenmetropole werden, doch die Pläne gingen nicht auf. Deshalb produzieren die Kraftwerke in der Region viel mehr Strom, als gebraucht wird. Xies Computer sind dankbare Abnehmer für den Billigstrom.

Dazu hilft dem Unternehmer das Klima. Die Wüste Gobi ist im Winter bitterkalt. Dadurch müssen die Klimaanlagen kaum arbeiten, um die Computer nicht zu heiß werden zu lassen. Doch im Sommer wird es in der Wüste mehr als 40 Grad heiß. Dann lässt Xie die Computer mit Lastwagen in die tibetische Hochebene transportieren. Dort, auf rund 3000 Metern Höhe, ist es auch im Sommer kalt. Und Wasserkraftwerke liefern günstigen Strom.

Die Bitcoins sind eine beispiellose Erfolgsgeschichte für China. In Europa und Nordamerika wollten Unternehmen mit Bitcoin reich werden und investierten in hochgerüstete Serveranlagen. Doch am Ende setzen sich Armeen von Billigcomputern in der Volkrepublik gegen die Hochleistungsrechner durch. China vereint heute laut Hochrechnungen mehr Minenleistung als der Rest der Welt zusammen.

Doch die Geschichte hat einen Haken: Das Bitcoin-System stößt an seine Grenzen. Das Netzwerk lässt nur wenige Transaktionen pro Sekunde zu. Zum Vergleich: Visa bringt es ...

