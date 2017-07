Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, gab am Vortag deutlich ab. Die Aktie ging mit einem Abschlag von 2,19% bei 81,78 Euro aus dem Handel. Damit wurde der fallende Trendkanal einmal mehr bestätigt. ...

