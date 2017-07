DerAutomobilzulieferer Ningbo Jifeng Auto Parts Co. hat seinen Anteil an der Grammer AG (ISIN: DE0005895403) aufgestockt. Laut einer Mitteilung von Grammer hat der chinesische Investor seine Beteilung am 12. Juli auf 20,01 % erhöht. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf unserem Schwesterportal Nebenwerte Magazin und bleiben Sie auch in Zukunft auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...