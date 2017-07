DerAutomobilzulieferer Ningbo Jifeng Auto Parts Co. hat seinen Anteil an der Grammer AG (ISIN: DE0005895403) aufgestockt. Laut einer Mitteilung von Grammer hat der chinesische Investor seine Beteilung am 12. Juli auf 20,01 % erhöht.

Der "Weiße Ritter" aus China

Beide Unternehmen hatten wegen ihrer komplementären Produktportfolios im Februar eine Kooperation angekündigt. Ein zu Ningbo Jifeng gehörendes Unternehmen hatte im Zuge dessen zudem einen Anteil an Grammer von 9,2 % des Grundkapitals in Form einer Pflichtwandelschuldverschreibungen übernommen. Im Mai belief sich der Anteil dann bereits auf rund 15 %.

Ningbo Jifeng fungiert derzeit als "Weißer Ritter" für Grammer. Der chinesische Partner stellte sich auf die Seite der Unternehmensführung, ...

