RHI In den letzten zwei Monaten spazierten 155 KollegInnen unseres Headquarters Wien in 5er-Teams ganz nebenbei unter dem Motto "Schritt für Schritt in Richtung Süden" nach Messina, Italien. Natürlich nicht physisch, sondern im Rahmen einer "10.000 Schritte pro Tag" Teamchallenge. Die TeilnehmerInnen wurden mit Schrittzählern ausgestattet, um ihren Fortschritt verfolgen zu können und schon ging es los - insgesamt legten die Teams in den beiden Monaten knapp 70.000 km zurück! RHI Mitglied in der BSN Peer-Group Zykliker...

