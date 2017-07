Der deutschen Regierung ist im Streit mit der chinesischen Regierung um eine verbindliche Quote für Elektroautos ein Durchbruch zugunsten der deutschen Autoindustrie gelungen.

Das bestätigte die Deutsche Botschaft in Peking der WirtschaftsWoche: "In der Frage der NEV-Kreditquote gibt es eine für die deutsche Automobilhersteller zufriedenstellende Lösung", hieß es aus der Botschaft. Die NEV-Kreditquote meint die Quote an Elektroautos, die Hersteller auf dem chinesischen Markt jährlich bei ihren Neuzulassungen erreichen müssen. Laut Information der WirtschaftsWoche könnte es eine Sonderbehandlung für die deutschen ...

