Liebe Leser,

Leifheit hat im 1. Quartal weniger umgesetzt und verdient. Zum einen verzichtete der Konzern auf Rabatte, zum anderen liefen die Geschäfte in einigen Ländern Westeuropas schlecht. In Deutschland, Ungarn, Polen und Tschechien sind die Umsätze aber gewachsen. Auch der Online-Handel entwickelte sich besser. Insgesamt haben sich die Rahmenbedingungen kaum geändert: Die Konjunktur in den Zielmärkten ist robust, die Konsumlaune der Verbraucher unverändert gut ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...