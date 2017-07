Liebe Trader,

Seit den Verlaufshochs aus Mitte 2015 bei 123,37 US-Dollar steckt das Wertpapier des Biotechnologieunternehmens Gilead Sciences in einem intakten Abwärtstrend und fiel dabei auf die Apriltiefs aus 2014 um 63,50 US-Dollar zurück. In diesem Bereich ist jedoch eine sukzessive Wiederkehr der Käufer festzuhalten, die in den letzten Wochen für eine Kursstabilisierung, sowie einen kleinen ersten Aufwärtsimpuls sorgen konnten. Diese Umstände können daher kurzfristig für ein Long-Engagement ganz hilfreich sein, nicht zuletzt weil die Aktie gerade im Begriff ist über ihre Vorhochs aus Anfang dieses Monats auszubrechen und hervorragendes Kurspotential bietet. Übergeordnet kann sogar auf eine größere Bodenbildungsphase gesetzt werden, allerdings ist der Anlagehorizont hierbei auch sehr viel länger angelegt.

Long-Chance:

Im kurzfristigen Zeitfenster bietet sich durch einen nachhaltigen Ausbruch über die Junihochs bei 72,17 US-Dollar und dem EMA 200 Kurspotential bis in den Bereich von zunächst 75,00 US-Dollar an, maximal jedoch bis 76,98 US-Dollar. Die Verlustbegrenzung sollte sich dabei aber noch auf dem Niveau von 68,40 US-Dollar aufhalten - Ein Kursrutsch unter die letzten markanten Tiefststände von 68,54 US-Dollar würde das Wertpapier von Gilead Sciences hingegen in eine Korrektur zurück auf das Niveau von zunächst 65,00 US-Dollar zwingen. In diesem Fall müssten Investoren allerdings auch mit einem kurzweiligen Test der aktuellen Jahrestiefs bei 63,75 US-Dollar rechnen, wodurch auch das bullische Chartbild leicht ins Wanken geraten würde.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 71,69 US-Dollar

Kursziel: 75,00 / 76,98 US-Dollar

Stopp: < 68,40 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,29 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Gilead Sciences Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 71,69 US-Dollar; 11:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

