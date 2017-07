Bad Marienberg - Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE (ISIN DE000A0EKK20/ WKN A0EKK2) hat Christian Maria Kreuser in die Geschäftsführung berufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Mitbegründer und ehemalige Vorstand der Quirin-Bank verantwortet künftig die strategische Neuausrichtung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank. Neben dem Ausschöpfen der bestehenden Lizenzen besteht auch die strategische Option, das Institut zu einer Vollbank auszubauen.

