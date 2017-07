Lauda-Königshofen - Wacker Chemie-Aktie: Schöne Trendwende - Chartanalyse In den letzten Tagen ist bei dem Wertpapier der Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) eine außerordentliche Aufwärtsdynamik festzuhalten, die bereits über wichtige Hürden hinaus reichte und zudem eine schöne Trendwende impliziert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

