Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Mit dem Rückruf von 3 Millionen Dieselfahrzeugen wolle der Autohersteller vor allem für Vertrauen sorgen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Mittwoch. Mit der Aktion dürften alle mit dem Thema Diesel verbundenen Kosten in Europa abgedeckt sein. Die Risiken auf dem US-Absatzmarkt seien dagegen nach wie vor existent. Das Ziel von Daimler, das operative Ergebnise (Ebit) in diesem Jahr deutlich zu steigern, sei unverändert erreichbar./bek/la Datum der Analyse: 19.07.2017

ISIN: DE0007100000