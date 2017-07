Frankfurt/Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Logistikwirtschaft in Deutschland boomt und wächst Jahr für Jahr im Vergleich zum Gesamtmarkt überproportional an. Auch der Blick auf den Logistikimmobilienmarkt untermauert diese Entwicklung: Fast 7 Millionen Quadratmeter Logistikfläche wurden 2016 umgesetzt. Dies unterstreicht die enorme Bedeutung der Branche in der deutschen Wirtschaft. BNP Paribas Real Estate zeigt in dieser Grafik, welche Branche den größten Flächenbedarf hat, wie die Logistikimmobilie von heute aussieht, wo Deutschlands Logistik-Hotspots sind und welche Trends in der Zukunft die Branche bestimmen werden.



Alles unter einem Dach



Vorbei die Zeit, in der eine Logistikimmobilie einfach nur eine Lagerhalle oder Produktionsfläche war. Die Logistikimmobilie von heute muss immer mehr Anforderungen erfüllen und vereint (immer häufiger) mehrere Nutzungsarten unter einem Dach. So sind beispielsweise Produktion, Lager und Büros nah beieinander - das verkürzt die Wege und spart Zeit und Geld.



Logistik-Hotspots



Nicht jede Region in Deutschlad eignet sich für die Ansiedlung logistischer Zentren. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit sich funktionierende Logistik-Hotspots etablieren können: Neben der Bedeutung der Wirtschaft vor Ort gehören dazu unter anderem auch die Anbindung an den Schienenverkehr, Häfen oder Flughäfen oder die Nähe zu Ballungszentren. Insgesamt sind die Logistik-Hotspots breit über das Bundesgebiet verteilt, von München bis Hamburg und Leipzig bis Köln.



Flächenhungriger Handel



Mit einem Anteil von 38 % am Flächenumsatz 2016 stehen Handelsunternehmen an der Spitze der Branchengruppen. Die anhaltende Dynamik des Onlinehandels ist hierfür in erster Linie verantwortlich. Platz zwei belegen Logistikdienstleister, Platz drei Produktionsunternehmen.



Das bringt die Zukunft



Mehrere Trends werden die Logistikbranche in Zukunft prägen. Dazu gehören unter anderem der zunehmende Einsatz von Robotern und Drohnen auf der letzen Meile, die Enstehung von Mega-Hubs auf der grünen Wiese oder immer "smarter" werdende Logistikobjekte.



OTS: BNP Paribas Real Estate newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50927 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50927.rss2



Pressekontakt: Chantal Schaum Head of Public Relations



BNP Paribas Real Estate Holding GmbH Goetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69-298 99-948