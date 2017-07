Lieber Leser,

in dieser Woche veröffentlichen viele Banken ihre Quartalsergebnisse, und J.P. Morgan Chase ist eine davon. Per Q2 2017 hatte das Investmenthaus einen Gewinn je Aktie von 1,82 US-Dollar je Aktie verzeichnet und damit die Erwartungen von 1,58 US-Dollar je Aktie deutlich übertroffen. In den letzten sechs Quartalen konnte J.P. Morgan Chase damit die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie übertreffen.

Per Q2 wurden größtenteils höhere Umsätze ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...