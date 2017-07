Berlin (ots) - Bis zu 3,5 Mrd. Euro an unzulässigen Gebühren bei Firmenkrediten / Folge von BGH-Urteil



Berlin, 19. Juli 2017 - Wegen unzulässiger Bearbeitungsgebühren bei Firmenkrediten müssen deutsche Banken nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs hohe Rückforderungen von bis zu 3,5 Milliarden Euro fürchten. Wie das Wirtschaftsmagazin ,Capital' (Ausgabe 8/2017, EVT 20. Juli) berichtet, errechnete diese Zahl die Berliner Anwaltskanzlei Kälberer & Tittel auf der Grundannahme, dass die unwirksame Gebühr seit 2014 im Durchschnitt nur bei gut der Hälfte aller Firmenkredite erhoben wurde und lediglich ein Prozent betrug.



Der Bundesgerichtshof hatte im Juli sogenannte laufzeitunabhängige Bearbeitungsgebühren auch bei Unternehmenskrediten für unzulässig erklärt, weil diese Kunden unangemessen benachteiligten (u. a. Az. XI ZR 562/15). Im Jahr 2015 hatten die Richter die Klausel bereits für Privatkunden gekippt. Bei Firmendarlehen geht es jedoch wie in den aktuellen Fällen oft gleich um Beträge in fünfstelliger Höhe. "Unternehmer sollten ihr Geld jetzt zügig zurückfordern, spätestens aber bis zum Jahresende", sagte Dietmar Kälberer, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, gegenüber 'Capital'. Andernfalls könne die Rückforderung von Gebühren, die Unternehmen im Jahr 2014 gezahlt haben, verjährt sein.



