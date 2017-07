Die Heizölpreise bewegen sich am Mittwoch kaum vom Fleck und tendieren am Vormittag geringfügig fester. Abgesehen von einer erhöhten Volatilität am Ölmarkt gab es seit gestern keine richtungsweisenden Kursbewegungen. Die Inlandspreise für Heizöl steigen vorerst um marginale 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter. An den Ölbörsen in New York und London herrscht das all mittwöchliche Warten auf die amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...