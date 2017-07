Das Wertpapier des US-amerikanischen Leuchtmittelherstellers Acuity Brands befindet sich gerade dabei einen mittelfristigen Abwärtstrend zur Oberseite aufzulösen und hierdurch weiteres Kurspotential freizusetzen - Dabei könnte der Zeitpunkt für einen direkten Long-Einstieg nicht besser sein.

Das letzte Mal, dass die Aktie von Acuity Brands Höhenluft schnuppern durfte war im August 2016 bei 280,20 US-Dollar. Anschließend fiel das Wertpapier in einen mittelfristigen Abwärtstrend und setzte bis Mitte dieses Jahres auf eine langfristige Aufwärtstrendlinie, sowie in den Unterstützungsbereich aus 2015/2016 von grob 168,33 US Dollar zurück. An dieser Stelle gelang es nur wenig später erfolgreich eine inverse SKS-Trendwendeformation aufzulösen und zunächst an den gleitenden Durchschnitt EAM 200 und die mittelfristige Abwärtstrendlinie anzusteigen. ...

