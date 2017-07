Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Metro Wholesale & Food mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt bewerte die Real-Großmärkte richtigerweise sehr niedrig, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer Studie vom Mittwoch. Rund 80 Prozent der Verkaufsflächen von Real seien angemietet, was Belastungen für die Bilanz mit sich bringe. Unsicher sei auch, ob Real die Kapitalkosten decken könne. Anders als die Metro Wholesale & Food steigerten die Wettbewerber die Umsätze und erwirtschafteten Barmittel./bek/la Datum der Analyse: 19.07.2017

ISIN: DE000BFB0019