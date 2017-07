Ab dem 1. November übernimmt Dekra den Lausitzring, dann soll die Renn- und Teststrecke in den internationalen Dekra-Testverbund integriert werden. Zusätzlich will die Prüfgesellschaft in den nahegelegenen Standort Klettwitz investieren. Aus dem Lausitzring und dem Dekra Technology Center Klettwitz soll dann ein Innovations- und Prüfzentrum für das automatisierte Fahren entstehen. 30 Millionen Euro soll die Erweiterung insgesamt kosten.

In Klettwitz entstehen dafür ...

