Morphosys hat es geschafft. Das Medikament Guselkumab hat in den USA die Zulassung erhalten. Es ist die erste Zulassung in 25 Jahren Unternehmensgeschichte. Laut Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR ist das ein Ritterschlag für Morphosys. Allerdings habe es schon in den vergangenen Monaten die eine oder andere positive Nachricht gegeben. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Vertex und Puma Biotechnology. Das Interview finden Sie HIER.