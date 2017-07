Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht den Anfang, Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt den Schlusspunkt: Vom 23. Juli bis zum 27. August 2017 sind an sechs Sonntagen um 19.10 Uhr im ZDF die diesjährigen Sommerinterviews von "Berlin direkt" zu sehen. Während der parlamentarischen Sommerpause und wenige Wochen vor der Bundestagswahl interviewen die "Berlin direkt"-Moderatoren Bettina Schausten und Thomas Walde den Bundespräsidenten und die Spitzenkandidaten oder Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien.



Los geht es am Sonntag, 23. Juli 2017, 19.10 Uhr, im ZDF: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Bettina Schausten. Im ersten längeren TV-Interview, das der frühere Außenminister im neuen Amt gibt, geht es um die Frage: Wo will Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident Schwerpunkte setzen? Zwei Monate vor der Bundestagswahl ist zudem von Interesse: Wie beurteilt er die Situation im Land - in welchem Zustand befindet sich Deutschland aus Sicht des Staatsoberhaupts?



Am Sonntag, 30. Juli 2017, 19.10 Uhr, ist CSU-Chef Horst Seehofer im Gespräch mit Thomas Walde. Eine Woche später, am 6. August 2017, trifft Bettina Schausten den Spitzenkandidaten der Grünen, Parteichef Cem Özdemir, zum Gespräch. Der SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz ist am Sonntag, 13. August 2017, Gast bei Thomas Walde. Am 20. August 2017 folgt das Gespräch von Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin und Fraktionschefin der LINKE, mit Thomas Walde. Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten trifft zum Abschluss am Sonntag, 27. August 2017, 19.10 Uhr, die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel.



Die "Berlin direkt"-Sommerinterviews sind seit knapp 30 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste Sommerinterview wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.



Pressemappe: http://ly.zdf.de/cNSR/



https://heute.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFheute



http://facebook.com/ZDFheute



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos vom ZDF-Sommerinterview mit dem Bundespräsidenten sind erhältlich ab Samstag, 22. Juli 2017, 15.00 Uhr, über https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirekt



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121