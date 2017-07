Lieber Leser,

in dieser Woche stehen erneut mehrere wichtige Ereignisse an, wie etwa Konjunkturdaten und Notenbanktreffen. So steht zum einen die EZB-Pressekonferenz an, zum anderen veröffentlicht die Bank of Japan ihren Prognosebericht, beides am Donnerstag. Doch wie in der jüngsten Vergangenheit bereits des Öfteren passiert, werden diese Ereignisse durch politische Vorkommnisse in den USA überschattet.

Obamacare bleibt vorerst bestehen

So ist am Dienstagmorgen ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...