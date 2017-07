MotorradreifenDirekt.de verlost fünf Übernachtungen vom 5. bis 10. September 2017 im 4-Sterne-Hotel in Villach.

Weitere Preise: Michelin Scorcher oder Michelin Commander II Motorradreifen.

Seit 20 Jahren ist sie das Highlight der Harley-Szene: die European Bike Week in Österreich. 100.000 Besucher aus ganz Europa und unglaubliche 70.000 Bikes kommen jährlich am Faaker See in Kärnten zusammen, um den Mythos der Kultmarke zu feiern. MotorradreifenDirekt.de und Harley-Partner Michelin verlosen für die Dauer des Events fünf Übernachtungen für zwei Personen im 4-Sterne-Hotel Holiday Inn Villach.

Mitmachen und fünf Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel in Villach gewinnen (Foto: Business Wire)

Fünf Tage lang, vom 5. bis 10. September 2017, herrscht Ausnahmezustand in der idyllischen Hügellandschaft rund um den Faaker See. Es gibt einiges zu sehen: Custombike Shows, jede Menge internationale Rock'n'Roll-Topacts und die neuesten Harley-Davidson-Modelle zum Anfassen. An der Händlermeile finden sich die Stände der europäischen Vertragshändler, die alles bieten, was das Biker-Herz begehrt. Die legendäre Harley-Parade am Sonntag, der sich jedes Jahr tausende Biker anschließen, bildet wie immer den krönenden Abschluss.

Wer noch keine komfortable Unterkunft für das Kult-Event hat, bekommt jetzt mit MotorradreifenDirekt.de und Michelin die Gelegenheit dazu. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kinderleicht: Einfach eine Mail mit dem Betreff "Aktion European Bike Week" an moto_aktion@delti.com schicken und darin folgende Frage beantworten: Wo findet die European Bike Week 2017 statt (a. Bodensee, b. Faaker See, c. Gardasee)? Schon ist man im Lostopf. Die Aktion läuft noch bis zum 6. August 2017.

Weitere Infos zum Event und zur Verlosung gibt es auch unter https://www.motorradreifendirekt.de/b/michelin-gewinnspiel-faaker-see-2017.

