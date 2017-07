Simpler Raubzug: Ein Hacker hat die eigene digitale Kontonummer statt der offiziellen auf der Website des Start-ups Coindash platziert und sieben Millionen Dollar erbeutet. Der Fall ist symptomatisch.

So einfach kann es gehen: Nutzer haben rund 43.000 Einheiten der Digitalwährung Ethereum - dem größten Konkurrenten des Platzhirsches Bitcoin - an einen Hacker verloren. Dadurch ist ein Schaden von sieben Millionen Dollar (rund 6,5 Millionen Euro) entstanden.

Der Diebstahl erfolgte im Umfeld des sogenannten ICOs des israelischen Start-ups Coindash. Der Begriff ICO kommt aus der Kryptowährungsszene und steht für "Initial Coin Offering", angelehnt an die angelsächsische Abkürzung IPO für einen Börsengang. Coindash plant den Aufbau einer Handelsplattform mit Social-Media-Elementen. Investoren, die die Idee überzeugte, konnten sich beteiligen - nicht mit Euro und Dollar, sondern durch eine Überweisung in der digitalen Währung Ethereum. Im Gegenzug sollten sie sogenannte Token, also Anteile an der Firma erhalten. Eigentlich ist das ein übliches Verfahren in der Digitalwährungsszene. Doch in diesem Fall schaltete sich ein Hacker ein.

Der oder die Betrüger hackten die Website von Coindash und veränderten ein zwar kleines, aber entscheidendes Detail: Sie ersetzten die digitale Kontonummer, die offizielle Ethereum-Wallet-Adresse des Start-ups durch ihre eigene. Zunächst fiel das nicht auf, Nutzer überwiesen 43.000 Ether, wie die digitalen Münzen heißen, an die falsche Adresse. Coindash bemerkte den Hack bereits nach drei Minuten und stoppte den Verkauf; ein Screenshot im Diskussionsforum Reddit soll den Moment zeigen. Der Schaden allerdings war da bereits entstanden. ...

