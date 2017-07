FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Reederei Hapag-Lloyd haben am Mittwoch nach der Verschnaufpause der vergangenen Tage ihre Rekordrally fortgesetzt. Sie stiegen am Nachmittag bis auf 34,28 Euro. Zuletzt waren sie mit einem Plus von 4,45 Prozent auf 34,25 Euro unter den Favoriten im Kleinwerteindex SDax .

Die Papiere profitieren weiter von der Fantasie in puncto Branchenkonsolidierung in der weltweiten Containerschifffahrt. Diese wurde zuletzt von der Meldung befeuert, dass die chinesische Reederei Cosco ihre Rivalin Orient Overseas International aus Hongkong übernehmen will. Allein seit Ende Juni haben die Hapag-Lloyd-Papiere nun schon mehr als 34 Prozent gewonnen./mis/he

ISIN DE000HLAG475

AXC0155 2017-07-19/15:31