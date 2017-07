von Birgit Haas, Euro am Sonntag Chinesen shoppen gern und viel, vor allem auf Reisen. Bezahlt wird dabei häufig mit dem Handy. Eine Sitte, die den Deutschen bislang fremd ist. Damit sich die digital zahlenden Gäste heimisch fühlen, führt der chinesische Internetkonzern Tencent seine Bezahl-App We Chat auch in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...