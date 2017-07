Die meisten Flüchtlinge in Österreich kamen aus SyrienWien - Viele Flüchtlinge sind heuer nach Österreich gekommen. Damit Flüchtlinge länger in Österreich bleiben können, müssen sie einen Asyl-Antrag stellen. Dann wird in einem Asyl-Verfahren entschieden, ob die Flüchtlinge in Österreich bleiben dürfen. Die meisten Asyl-Anträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...