Überhitzte Aktien können derzeit bei an einem schwachen Börsentag durchgereicht werden. Im Tec-DAX zeigte sich Evotec am Dienstag mit einem Abschlag von rund sechs Prozent am Ende der Tabelle. Wir hatten am Montag Abend unseren Beitrag zu Evotec fertig gemacht und Short-Papiere vorgestellt (WKN HW21SZ. ) Wer unserer Empfehlung gefolgt ist sollte nun Teilgewinne mitnehmen. Franz-Georg hatte in seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...