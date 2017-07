Zürich (ots) - Roger Federer ist auch ein erfolgreicher

Sportler-Vermarkter. Mit seinem langjährigen Manager Tony Godsick

besitzt er die Vermarktungsfirma Team 8 mit Sitz in Pepper Pike,

Ohio. Letztes Jahr betrug der "Contract Value under Management" (der

Wert der Verträge) total 74,3 Millionen Dollar, die

Vermarkter-Kommission belief sich auf 13,1 Millionen Dollar, wie die

Handelszeitung mit Verweis auf Einträge in der Datenbank von «Forbes»

berichtet.



Die Federer-Firma hat Tennisspieler wie Juan Martin Del Potro

(Argentinien), Grigor Dimitrov (Bulgarien) und Tommy Paul (USA) unter

Vertrag. Zudem vermarktet sie Henrik Lundqvist, Torhüterlegende der

New York Rangers. Federer selber setzt bei seinen Sponsorverträgen

auf Kontinuität: Er hat derzeit 11 Verträge, neun haben eine Laufzeit

von mindestens 10 Jahren. Den jüngsten Kontrakt schloss er diesen

Frühling mit der italienischen Pastafirma Barilla ab.

Barilla-Vizepräsident Paolo Barilla in der «Handelszeitung»: «Der

Vertrag läuft sehr lange.»



