Zürich (ots) - Im Streit um einen weltweiten Lieferstopp muss

Swatch vor dem Berner Handelsgericht eine Niederlage einstecken. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Als Sieger

geht die britische Grosshandelsfirma Cousins vom Feld.



Swatch hat im Januar 2015 ein Lieferembargo für Wiederverkäufer

eingeführt. Seither liefert der Uhrenkonzern keine Uhren oder

Ersatzteile mehr an unabhängige Händler oder Reparaturfirmen. Der

britische 40-Mann-Betrieb Cousins will das Embargo juristisch

durchbrechen.



Swatch will sich nicht zum Rechtsstreit äussern. Die Firma hat bis

Ende August Zeit, Rekurs einzulegen.



