Zürich (ots) - Das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen boomt so

stark wie nie seit der Finanzkrise vor zehn Jahren. Gemäss Recherchen

der «Handelszeitung» wurden im ersten Halbjahr 2017 in der Schweiz

Firmen-Transaktionen im Gesamtwert von umgerechnet 54 Milliarden

Dollar angekündigt. Grösster Brocken: Der Verkauf des Baselbieter

Biotech-Unternehmens Actelion an den US-Konzern Johnson & Johnson.

Zusätzlich zur Kaufwelle bescherte den Investment-Banken eine Reihe

von Börsengängen steigende Umsätze.



Nach den ersten sechs Monaten 2017 liegt erstmals die Bank of

America Merrill Lynch in Führung. Sie hat die Credit Suisse und die

UBS von der Spitze verdrängt. Unter den Top Ten sind die

amerikanischen Investment-Häuser gleich mit sechs Unternehmen

vertreten.



